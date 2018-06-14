Очень правильный генерал: Гримчак дал оценку конкуренту на пост главы Донецкой ОВГА. Новости

На сегодня, 14 июня, нет информации о решении президента Украины Петра Порошено по поводу назначения нового председателя Донецкой областной государственной администрации Донецкой области. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Гримчак.

На вопрос журналиста: «Надо ли говорить – "Добрый вечер, господин председатель военно-гражданской адиминстрации Донецкой области?», – Гримчак ответил: «Нет, решение принимает президент, и такого решения нет».

«Вы знаете, насколько я понял, какие-то источники в Администрации президента сказали, что это так... Но я не знаю, что такое источники в Администрации президента. Это для меня загадка, просто намертво. К сожалению, у меня источников в администрации президента нет. На сегодня такого решения нет. Чтобы было понятно – кто будет головой не Военно-гражданской администрации, а председателем Донецкой областной госадминистрации, тот автоматически становится главой Военно-гражданской администрации»», – пояснил Гримчак.

Заместитель министра также высказался по поводу появившейся в СМИ информации о том, что главным претендентом на должность председателя Донецкой ОВГА является начальник ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Куц. «Очень правильный генерал, очень умный, принципиальный. Не знаю, может, это и лучшее решение», – считает Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»