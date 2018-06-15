Неизгладимое впечатление: Жители Донецка показали свои отделения «республиканской» почты (Фото, видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке «прозябает» почтовое отделение № 14, расположенное недалеко от центра города по адресу ул. Мушкетовская, 24. Своими впечатлениями от его посещения в соцсети поделилась дончанка, сторонница «ДНР» Евгения Мартынова

«Оно находится не на выселках, а в центральном районе. Отсюда до резиденции главы [ДНР] и Главпочтамта, почти к ней примыкающего – от силы минут семь на машине. Небольшое отделение находится на первом этаже жилого дома старой постройки. Впечатление произвело неизгладимое! Такое впечатление, что ремонт тут делался еще при заселении дома, десятилетия назад… Залитый потолок, пол, сбитый до цемента, ободранные стены, ужасающая неликвидная мебель… Став на цыпочки, заглянула внутрь, где сидят сотрудники. Там не лучше. Дыромахи в деревянном полу прикрыты ковриком. Еще одну стену перекрыли рядами товаров первой необходимости, всякими моющими и прочим, что покупают пенсионеры», – написала Мартынова.

Несмотря на то, что город уже пятый год находится под контролем «ДНР», Мартынова продолжает обвинять во всем прежнее украинское руководство. Тем не менее, досталось и «республиканцам». «Я понимаю, что война. Я понимаю, что сложно разгребать авгиевы конюшни. Но это же не критические расходы? Для монополиста-то, "Почты Донбасса"? Сделать недорогую косметику в маленьких помещениях, покрасить стены, обновить полы, кинуть плитку на пол, заменить несколько окон? Ну, сколько это потянет, если по-честному? Тысяч двести рублей?», – размышляет дончанка.

Она отмечает, что в отделении получают пенсии, делают переводы, отравляют корреспонденцию, платят коммуналку («отделение ЦРБ неподалеку тупо закрыли и платить коммуналку можно только на почте»), пополняют телефон, покупают всякую всячину… Тем более, эта часть района с советских времен заселена множеством людей с разного рода инвалидностью, которые стекаются на почту по всякой своей надобности... Много незрячих. Но слепые-то не все! И то, что видишь – незабываемо», – риторически резюмирует она.

Подписчики Мартыновой констатируют, что подобное состояние и в иных отделениях «Почты Донбасса», и не только там:

Нелля: «И таких отделений полно»;

Ольга: «Шахтостроителей, 7а – страшней будет. Помещение узкое, наверное, метров 2, и стены выкрашены в темное, не пойми – зеленое или синее, а мебель такая же. И да – темень». – Виктория: «Только хотела о нем написать» – Сергей : «И отвратительное обслуживание»;

Михай: «На бульваре Шевченко, рядом с ЗАГСом , та же картина. И точно такие приветливые доброжелательные, знающие свое дело сотрудники»;

Наталья: «Честно говоря, и мое, неподалеку от гастронома "Москва", не открытие современного дизайна. Не сравнить с пивным барчиком с выпечкой и сушеной рыбкой, что рядом. Это при том, как вылизывается наш город. Может это имидж такой?»;

Мария: «Город вылизывается для гостей. А по почтам, пенсионным отделениям, отделениям Центрального республиканского банка гости не ходят»;

Светлана: «Пенсионные управления такие же»;

Виктория: «О, советую заглянуть в здание флюорографии при 3-м роддоме. Там можно без декораций ужастики снимать».

Обсуждение коснулось и работы почтальонов. «Тут бы еще рассказать о том. как издевается над почтальонами их высшее руководство, заставляют ходить и продавать консервы, всякое другое. Это что, как не издевательство? А как по мне – и наживание на разнице цен ((», – отмечает Эдвард.

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