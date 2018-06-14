Растащили мародеры: Чем занимается «торгово-промышленная палата ДНР». Новости

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Перечень услуг «торгово-промышленной палаты ДНР» далек от довоенного уровня, а соглашения с ней подписали лишь ТПП аннексированного Крыма и Абхазии. Об этом в интервью местной «республиканской» газете сообщила глава «ТПП ДНР» Валерия Булыга.

Она отметила, что данная структура была создана лишь в июне 2017 года. «С начала боевых действий на территории республики торгово-промышленная палата не работала: сотрудники разъехались, кто в Россию, кто на Украину, здание было разрушено (здание ТПП находится рядом с взорванным Путиловским мостом, – прим. ред.). Все, что там еще оставалось, растащили мародеры. Нам пришлось начинать практически с нуля: вся офисная техника, наши базы данных были уничтожены. Все, что сегодня у нас есть, – это новые наработки», – сказала Булыга.

Перечень услуг «палаты ДНР» скудный и далек от довоенного времени, когда работала легитимная Торгово-промышленная палата Донецкой области. «К сожалению, на данный момент наш перечень услуг отличается от довоенного… Среди наших задач – письменные переводы, проведение выставок и ярмарок, оформление сертификатов о происхождении товара, помощь во внешнеэкономической деятельности, в том числе составление договоров, контрактов и других документов, касающихся внешнеэкономической деятельности… Мы заключаем договоры об услугах – это и экспертиза качества, и выдача сертификатов для РФ, и оформление заключений для Луганской народной республики», – перечислила глава «ТПП ДНР».

По ее словам, за год работы в «палату» обратились всего 74 предприятия. «Для сравнения: если в декабре минувшего года в получении сертификатов нуждались 26 предприятий, то в апреле нынешнего – уже более 50-ти. Общее количество выданных сертификатов на сегодня уже превысило 900», – уточнила она.

Булыга также сообщила, что Южная Осетия* так и не заключила соглашение с «ТТП ДНР». «У нас заключены соглашения о сотрудничестве с Крымом и Абхазией. Пока, к сожалению, в этом списке нет Южной Осетии, хотя с нашей стороны предложения о сотрудничестве были», – перечислила она всех «подписантов».

В этом списке нет и России, хотя Булыга отметила, что посещает в РФ форумы, организованные ТПП Ростовской и Курской областей.

Также она констатировала, что в «ДНР» нет никаких льгот и преференций для предприятий, которые сотрудничают с местной «торгово-промышленной палатой». «Скидок» нет и в бизнес-взаимоотношениях с российскими партнерами. Например, для предприятий «ДНР», оформивших сделки с российскими предприятиями, нет льготных процедур, например, в оформление грузов на таможне. «Что касается преференций в сфере таможенных пошлин, на сегодня в ДНР такие льготы не предусмотрены, поскольку они не предусмотрены действующим законодательством», – резюмировала Булыга.

Раннее «Донецкие новости» публиковали, как выглядело здание Торгово-промышленной палаты Донецкой области до начала боевых действий, и во что оно превратилось после.

* «Республика» Южная Осетия – частично признанное государство, с 1991 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость «республики» признана 4-мя государствами-членами ООН и 5-ю непризнанными и частично признанными государствами.

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