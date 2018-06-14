Никто не хочет развязать Третью мировую войну: Гримчак рассказал о моменте для миротворцев на Донбассе. Новости

К поддержке мирового сообщества украинской позиции по миротворческой миссии на Донбасса необходимо согласие России. Об этом сегодня, 14 июня, сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, – это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому что другого условия существования самой России не будет. Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России, приближается», – сказал Гримчак.

Он также прокомментировал план по Донбассу, который ранее предложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории, но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки».

В связи с чем заместитель министра по оккупированным территориям и ВПЛ напомнил, что в последнее время периодически отмечаются вывод техники и отбытие некоторых советников из неподконтрольной территории Донбасса, но затем что-то менялось и все возвращалось.

Ранее сообщалось, что, как заявил Гримчак, на сегодня, 14 июня, нет информации о решении президента Украины Петра Порошено по поводу назначения нового председателя Донецкой областной государственной администрации Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»

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