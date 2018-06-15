Советник Авакова предложил «отработать миротворческую миссию на Горловке или Новоазовском районе». Новости

Министерство внутренних дел Украины имеет не просто право, а обязанности защитить и помощь людям, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса, именно поэтому появился постепенный план деоккупации министра МВД Арсена Авакова. Об этом заявил советник министра Иван Варченко.

По его словам, если на сегодня не получается решить ситуацию с полноценной миротворческой миссией ООН, и процесс может затянуться, то можно пойти по пути пошаговой деоккупации отдельных районов. «Речь идет о том, что если европейское мировое сообщество не готово сегодня к полноценной миротворческой миссии, то, как мы видим, такой готовности сейчас не демонстрирует. Сейчас тянется этот процесс и может затянуться на годы, а мы понимаем, что время работает против Украины в этой части, потому что привыкают люди на той территории и у нас очень много примеров, – та же Северная Корея, Советский Союз, – когда люди себя убеждают, что лучше жить бедно, но гордо, чем достойно и богато. Примеров больше чем достаточно. И чем больше затягиваем, тем больше консервируем ситуацию», – сказал Варченко.

«То есть стратегия в том, что, поскольку Европа и мир не готовы к миротворческой миссии в 20 или 40 тысяч, а готовы на две тысячи, то вот вам поле, в котором можно эффективно задействовать две тысячи миротворцев. Вот вам город Горловка и Новоазовский район. Давайте в Новоазовском районе и городе Горловка отработаем миротворческую операцию, миротворческий процесс, и в течение очень короткого времени усилиями всего нашего государства и международных партнеров покажем, что это хорошо и дадим мощный сигнал на другую территорию, которая не является деоккупированной. И возможно, следующим кейсом будет вся другая оккупированная территория Донбасса, которая увидит, что действительно лучше жить, когда есть взаимопомощь, связи...», – прогнозиует советник министра.

По его словам, в дальнейшем должны произойти выход миротворцев на границу и выборы.

Варченко не отрицает, что в предложенном Аваковым плане деоккупации на сегодня есть много слабых мест. «Я не открою секрета, если скажу, что в плане на самом деле много "ахиллесовых пят", достаточно недостатков. У нас нет Крыма, нет Донбасса, есть Российская Федерация, которая не заинтересована в том, чтобы отдавать территории, не получив очень многого взамен. И мы понимаем, что дипломатические и экономические усилия влияют на мироощущение тех, кто живет на востоке, в России. И эта стратегия может стать тем выходом, чтобы они могли выйти и сберечь лицо», – пояснил советник.

При этом он признал, что любая миротворческая операция, «какой бы миротворческой не называлась, это всегда и силовая, и миротвоческая операция».