В фан-кафе «Донбасс Арены» в неподконтрольном Донецке смотрели матч ЧМ в России (Фото). Новости

В непоконтрольном украинской власти Донецке на стадионе «Донбасс Арена» открылось «Фан-кафе». В этом заведении «руководство стадиона от ДНР» решило транслировать матчи Чемпионата Мира по футболу 2018, который в этом году проводится в Российской Федерации, пишет российская «Комсомольская правда».
Несколько десятков дончан пришли в фан-кафе. Среди них высокопоставленные «чиновники ДНР», такие как «министр молодежи, спорта и туризма ДНР» Александр Громаков и «министр культуры ДНР» Михаил Желтяков. «Я очень рад, что ДНР тоже находится в эпицентре Чемпионата Мира по футболу. Фан-кафе начало свою работу. Здесь собрались любители футбола. И получили удовольствие от просмотра этого матча-открытия, который закончился прекрасной убедительной победой россиян», – говорит Громаков.
Сообщается, что матчи Чемпионата Мира 2018 по футболу и дальше будут транслироваться в «Фан-кафе» «Донбасс Арены».
Как сообщалось ранее, в конце мая на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk) и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».
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