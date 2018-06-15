В «ЛНР» сообщают о ранении мирной жительницы. Новости

В «ЛНР» заявляют о ранении мирной жительницы Голубовки (до переим.: Кировск). Об этом 14 июня пишут местные интернет-ресурсы.

«Сегодня ночью в 22:15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибром 122 мм со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», – сказал он.

Читайте также: