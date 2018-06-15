«Операция прикрытия»: В «ДНР» водитель на авто врезался в здание офиса «нотариуса» (Фото). Новости

В «ДНР» водитель на авто «Ауди» въехал в здание. Об этом 14 июня сообщают пользователи соцсетей.

«Макеевка, 12:00, авария на улице Ленина напротив музея», – пишут в одном из местных пабликов.

Сообщается, что после столкновения «Ауди» выехала на тротуар и врезалась в здание, где расположен офис «нотариуса».

Пользователи в соцсетях выдвигают версии причин ДТП. «Ну то, видать, нотариус и был первоначально целью; на**ал кого-то; а все остальное – операция прикрытия», – считает Александр К.

Также местные жители отмечают и иные интересные детали. «Авто из Грузии», – пишет Денис.

Макеевчане предполагают, что водитель мог быть в наркотическом опьянении. «Наркоманы!», – пишет Александр Ш.

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