Зона ООС: На Авдеевском карьере местные жители открыли пляжный сезон (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) горожане открыли пляжный сезон – на песчаном карьере.

Пляж благоустроили: появились высокие зонты, шезлонги и металлические пепельницы в виде цветка. Кроме того, рядом работает кафе и звучит музыка. Территория у воды чистая, проводится регулярная уборка.

Въезд на территорию пляжа на машине платный – 5 грн. Общественным транспортом добираться неудобно: автобусного маршрута прямо до карьера нет. Несмотря на это, 14 июня на пляже было много людей.

При этом, согласно протокольному решению №5 комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 6 июня 2018 года, местным жителям запрещено купание на всех водных объектах города из-за угрозы обстрелов. Однако указанный документ носит рекомендательный характер.

Источник: Avdeevka.city

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