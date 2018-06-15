На Донетчине задержаны 5 человек, нелегально добывавших уголь (Фото). Новости

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Марьинского района Донецкой области неустановленные лица незаконно добывают уголь.

В ходе проверки информации военнослужащими из состава Объединенных сил, на окраине Ильинки были задержаны 5 граждан Украины, которые осуществляли незаконную добычу угля. Кроме того, на месте совершения правонарушения были обнаружены и изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и около 50 тонн угля.

По данному факту в местный следственный отдел было направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил охраны недр». Продолжаются оперативные действия.