Ситуация в пунктах пропуска утром 15 июня: Проезда ожидали 195 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 15 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 46,6 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 11090 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10745 человек и 1995 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9055 человек и 1615 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4685 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11035 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 195 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/60;

КПВВ «Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Анатолий: «На 04:10 "Каргилл" – 43 общей, 6 льготы»;

Максим: «5:25. "Каргилл" в Курахово: очередь на середине спуска»;

Тимофей: «В 7.30 перед шлагбаумом на "Каргилле" изнывали от жары около 80 пеших»;

Максим: «8:40. На "Каргилле" конец очереди машин 20 после блоков внизу спуска».

КПВВ «Станица Луганская»:

Андрей: «6:54. Станица: в Луганск пол-автостанции».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.