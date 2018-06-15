Эксперт рассказала о россиянах, на которых могут обменять удерживаемых в России украинцев . Новости

В течение года «Медийная инициатива за права человека» собирала сведения о задержанных гражданах РФ, которые были обвинены украинскими правоохранительными органами в причастности к российской агрессии в Украине. О том, что известно о задержанных или осужденных россиянах, на которых могут обменять украинских политзаключенных, рассказала представительница организации Ольга Решетилова.

4 апреля во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко озвучила, что 23 россиянина Украина готова отдать уже сейчас. По словам Ольги Решетиловой, сложно узнать, сколько граждан России, задержанных в Украине в связи с конфликтом, или тех, кого Россия хотела бы обменять. «Эти списки СБУ держит за семью замками. Мы обращались к СБУ, но вразумительного ответа не поучили. Мы писали письмо на имя Грицака (главы СБУ – ред.) с просьбой о встрече. Как нам кажется, если раскрутить этих россиян, как в свое время были раскручены Ерофеев и Александров, возможно, их ценность как обменного фонда возрастет, как бы цинично это не звучало. Возможно, тогда у нас будет возможность говорить об обмене на украинцев (а это на сегодняшний день 71 человек), которые находятся в России или на территории оккупированного Крыма», – сказала она.

При этом есть судебные процессы, которые попали в общественную плоскость, однако о них мало говорят в СМИ, и информацию общественникам приходится собирать по крупицам. В опубликованной «Медийной инициативой» инфографике – 19 человек. «Это проверенный список: мы выяснили их процессуальный статус, где они находятся, что с ними происходит. На самом деле, их больше», – отметила Решетилова.

Она привела пример: одного из граждан России задерживала 57-я бригада в районе населенного пункта Пески 4 марта этого года, но пока о нем информации нет. «Плюс-минус мы сейчас знаем про 21-го человека», – сказала представительница «Медийной инициативы».

По ее словам, список растет, там все – яркие истории. «Я писала об Игоре Кимаковском. Это преподаватель питерского университета, который якобы приехал как волонтер на Донбасс, совершенно случайно выехал на украинский блокпост и там был задержан в июле 2015 года. Он сам по себе яркий человек, преподаватель. Он настаивает, что был с гуманитарной миссией на Донбассе, несмотря на то, что на блокпосту предъявил удостоверение снайпера "ДНР"», – рассказала Решетилова.

Она сообщила, что в мае этого года суд освободил Кимаковского из-под стражи. Судебное рассмотрение его дела началось только в феврале этого года, хотя он был задержан летом 2015. Дело все время затягивалось.

Также, по словам Решетиловой, Кимаковский и еще 17 граждан России были освобождены разными способами из мест несвободы под обмен 27 декабря 2017 года. «Но в последний момент они были вычеркнуты из списков, в судах проводились экстренные заседания, чтобы вернуть их обратно – кого в СИЗО, кого в тюрьмы. С правозащитной и с юридической точки зрения это нонсенс, но в Украине никак юридически и законодательно не урегулированы эти процессы взаимного освобождения и обмена», – сообщила представительница «Медийной инициативы».

По материалам: Громадське радіо

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