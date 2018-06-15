На Донбасс прибыла гуманитарная помощь из Беларуси (Фото, Видео). Новости

Утром 14 июня в Донецкую область прибыла гуманитарная помощь из Республики Беларусь. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой обл.

В Краматорске прошла торжественная церемония передачи гуманитарного груза. Комплекты помощи от соседнего государства, доставленные грузовиком, предназначены для образовательных и лечебных учреждений области. Всего была доставлена гуманитарная помощь общим весом 55 тонн, общей стоимостью около 80 тыс. долл. В состав гуманитарного груза вошли 150 комплектов парт и стульев для детей старшего школьного возраста, 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников и 44 холодильника «Атлант». Средства на приобретение гуманитарной помощи выделены правительством Беларуси из государственного бюджета.

Базой для приема помощи стал Старокраматорский машиностроительный завод, на территории которого спасатели разгрузили гуманитарный груз. В ближайшее время состоится передача этой помощи в образовательные и лечебные учреждения Донецкой области.

Второй грузовик с помощью был направлен в Северодонецк Луганской области.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Луганской обл. также рассказали о получении гуманитарного груза из Беларуси. Гуманитарная помощь прибыла на Луганщину 14 июня. От соседнего государства Луганщина получила холодильники и мебель для педагогов: шкафы, школьные парты. В ближайшее время состоится передача этой помощи в регионы вблизи линии разграничения.

Также в ГСЧС обеих областей напомнили, что доставка белорусской гуманитарной помощи в Украину является практической реализацией инициативы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по оказанию помощи украинцам, проживающим в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь от Беларуси доставят на Донбасс.

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