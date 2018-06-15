Сводка из зоны ООС за 14 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела украинских позиций, 15 раз – с применением артиллерии калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, 2 украинских военнослужащих погибли, 6 – были ранены. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово.

На горловском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Пивденное.

На донецком направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка.

На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 275 единиц. Зафиксированы обстрелы окраин Горловки, Докучаевска, села Стыла в его окрестностях, села Петровское к югу от Донецка, а также юга республики. При обстрелах украинская армия применяла артиллерию калибром 152 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, танковое вооружение и бронетехнику. В результате обстрелов в Докучаевске поврежден многоквартирный дом по улице Ленина, 112а. Там нарушено остекление двух квартир».

Также в «ДНР» сообщают, что «7 прифронтовых сел в Новоазовском районе остались без электроснабжения в результате обстрелов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись Кировск (после переим.: Голубовка – ред.), районы поселка городского типа Донецкий и сел Нижнее Лозовое и Красный Яр. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

Кроме того, в «ЛНР» заявляют о ранении мирной жительницы в Голубовке в минувшие сутки.