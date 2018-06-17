Кроссфит, грэпплинг, бокс, борьба: В Мариуполе прошел спортивный турнир (Фото). Новости

Вчера, 16 июня, в Мариуполе в рамках фестиваля «Вільний Маріуполь», который был организован в честь четвертой годовщины освобождения города от «ДНР», состоялся спортивный турнир «Сильная нация».

Как передает корреспондент «Донецких новостей», спортсмены состязались в кроссфите, боксе, борьбе. Также здесь прошел турнир Донецкой области по грэпплингу, на который приехали спортсмены из всех уголков страны.

Напомним, 16 июня в рамках празднования годовщины освобождения Мариуполя от «ДНР» прошел военный парад, а в рамках фестиваля «Вільний Маріуполь» свое мастерство демонстрировали кузнецы, гончары и иные народные умельцы Донбасса, а также сразились большие и маленькие рыцари.

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