В МинВОТ рассказали, сколько переселенцев получат ключи от квартир в Мариуполе. Новости

16 июня в Мариуполе (Донецкая обл.) министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш (на фото) вручит семьям переселенцев ключи от квартир, приобретенных за средства государственного и местного бюджетов. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в пресс-службе, 16 июня Черныш посетит Мариуполь с рабочим визитом. Во время визита состоится торжественная церемония вручения ключей от квартир 63 семьям внутренне перемещенных лиц.
Также министр пообщается с ВПЛ, которые получили в пользование временное жилье.
Напомним, что квартиры приобретены в рамках реализации Постановления КМУ «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» и софинансируются из местного бюджета Мариуполя с использованием опыта Грузии.
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