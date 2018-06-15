В «ДНР» сообщают о ранении мирного жителя. Новости

В «ДНР» заявляют о ранении мирного жителя в селе Пикузы (до переим.: Коминтерново, Новоазовский р-н). Об этом сегодня, 15 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.
«В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель Коминтерново», – говорится в сообщении.
Также в «ДНР» заявили, что «оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для получения дополнительной информации».
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