В «ДНР» сообщают о ранении мирного жителя. Новости

В «ДНР» заявляют о ранении мирного жителя в селе Пикузы (до переим.: Коминтерново, Новоазовский р-н). Об этом сегодня, 15 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель Коминтерново», – говорится в сообщении.

Также в «ДНР» заявили, что «оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для получения дополнительной информации».

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