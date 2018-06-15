В «ЛНР» приняли «закон» о «военной службе». Новости

В «ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе». Об этом 14 июня сообщает пресс-служба «народного совета ЛНР».

«Закон», как утверждают в пресс-службе, определяет «основы правового регулирования в сфере воинской обязанности и военной службы, установление порядка исполнения гражданами Луганской народной республики долга и обязанности защищать с оружием в руках свое отечество, нести военную службу, проходить различные формы вневойсковой военной подготовки и выполнять другие связанные с обороной и безопасностью государства обязанности».

«Также законопроект предусматривает возможность поступления на военную службу в Луганской народной республике иностранных граждан», – уверяет «заместитель председателя комитета народного совета ЛНР» Елена Кравченко.

Также Кравченко заявила, что «проект закона определяет следующие формы исполнения воинской обязанности: воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе».

Напомним, в «ДНР» детей отправили на стрельбы из боевого оружия.

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