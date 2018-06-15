На Луганщине список отравившихся грибами пополнили еще два человека. Новости

На Луганщине список отравившихся грибами пополнили еще два человека

15.06.18 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине отравились грибами еще два человека. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

«За прошедшие сутки в медицинские учреждения области госпитализированы еще двое граждан, которые отравились грибами. 34-летний житель Новодружеска и 70-летняя жительница пгт. Нижнее Попаснянского района, собрав в лесу грибов, отравились после их употребления. По словам госпитализированных в больницу мужчины и женщины, они собрали грибы, считая, что это сыроежки, которые являются съедобными», – говорится в сообщении.

На данный момент за здоровье отравившихся грибников борются медики. Данные факты зарегистрированы. Проводится проверка.

Напомним, на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области 9 человек отравились грибами. 

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...