На Луганщине список отравившихся грибами пополнили еще два человека. Новости

На Луганщине отравились грибами еще два человека. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

«За прошедшие сутки в медицинские учреждения области госпитализированы еще двое граждан, которые отравились грибами. 34-летний житель Новодружеска и 70-летняя жительница пгт. Нижнее Попаснянского района, собрав в лесу грибов, отравились после их употребления. По словам госпитализированных в больницу мужчины и женщины, они собрали грибы, считая, что это сыроежки, которые являются съедобными», – говорится в сообщении.

На данный момент за здоровье отравившихся грибников борются медики. Данные факты зарегистрированы. Проводится проверка.

Напомним, на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области 9 человек отравились грибами.

Читайте также: