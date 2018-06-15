В «ЛНР» заявили, что готовы остаться в составе Украины. Новости

В «ЛНР» готовы остаться в составе Украины, если будут выполнены Минские соглашения. Об этом сообщил «и.о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего (на фото), передает российское издание «РИА-Новости».

Как утверждает Дейнего, если Украина будет «идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений».

«То есть опять-таки речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство», – заявил он.

«Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР» также уверяет, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства. «То есть самостоятельность наша прописана в комплексе мер (по реализации Минских соглашений – ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий», – заявил Дейнего.

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