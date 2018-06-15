В Кремле отреагировали на заявление «ЛНР» о готовности остаться в составе Украины. Новости

Продвинуть решение «украинского вопроса» может только реализация Минских соглашений. Об этом сегодня, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

По данным издания, так Песков прокомментировал высказывание «и.о. главы МИД ЛНР» Владислава Дейнего о том, что «республика» может остаться в составе Украины.

«Мы считаем, что шагом вперед в продвижении урегулирования в Украине может и должна стать реализация известных положений Минских договоренностей», – сказал представитель Кремля.

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