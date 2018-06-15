Еврокомиссия готова к активной помощи в решении гуманитарных проблем Донбасса, – Геращенко. Новости

Еврокомиссия готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса. Об этом сегодня, 15 июня, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, она встретилась с директором по вопросам Европы, Восточного соседства и Ближнего Востока Генерального директората Европейской комиссии (ЕК) по вопросам гражданской защиты населения и гуманитарной помощи Жан-Луи де Броувером, который занимается вопросами гуманитарной помощи Украине в ЕК и вопросами Донбасса.

«На этот раз обсудили политику безопасности, гуманитарной, экологической ситуации на Донбассе. Особый акцент – на проблеме разминирования, водоснабжения, инфраструктурных проектах, экологических проблемах. ЕК готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса и ожидает от украинского правительства большего углубления в эту проблематику», – сообщила Геращенко.

Также она рассказала представителю ЕК о работе минских групп.

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