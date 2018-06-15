Вербовал женщин для занятия проституцией: На Донетчине будут судить жителя Харькова. Новости

В Донецкой области будут судить мужчину, который вербовал женщин для занятия проституцией в Турции. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Харькова по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (вербовка человека, совершенное с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, совершенное в отношении нескольких лиц) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина вступил в сговор с гражданином Турции, который имел опыт в «бизнесе» по оказанию женщинами сексуальных услуг. Главной задачей обвиняемого был поиск девушек на территории Донецкой области с целью их дальнейшей отправки за границу для сексуальной эксплуатации. Своих жертв вербовщик искал среди лиц, находившихся в тяжелом материальном положении.

В частности, в декабре 2017 года харьковчанин встретился с двумя жительницами Мариуполя возрастом 28 и 20 лет и пообещал высокооплачиваемую работу на территории Турции, связанную с предоставлением услуг сексуального характера, а также финансовую помощь в изготовлении документов для этой «путешествия». Гарантировал достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, высокую зарплату – от 100 долл. за один час.

В январе 2018 года девушки были остановлены после прохождения таможенного контроля в помещении Международного аэропорта «Харьков». Вербовщика задержали. Дальнейшую его судьбу будет решать суд.

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