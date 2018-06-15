Ситуация в пунктах пропуска днем 15 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «Блокпост Майорск. По состоянию на 10:30 утра. Выезд. 140 легковых авто. 28 автобусов. 200 человек пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «11:01. "Каргилл": из Донецка машины на спуске с моста, а автобусов 11 в очереди. Льготы машин 20»;

Виктория: «11:22. На "Каргилле" стали в 5:40, проехали в 10:40»;

Оксана: «11:31. в Донецк на Каргиле до 20 основной, около 8 льготы»;

Валентин: «14:42. "Каргилл": основная 100 метров от спуска с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «11:20. Очередь почти до поворота, 140-150 машин»;

Игорь: «13:25. В Еленовке в 6 встал в льготную очередь, проехал в 11:30».

КПВВ «Гнутово»:

Павел: «12:58. В Гнутово очереди практически нет в обе стороны на всех БП».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: