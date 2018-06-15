Ситуация в пунктах пропуска днем 15 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 15 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Анна: «Блокпост Майорск. По состоянию на 10:30 утра. Выезд. 140 легковых авто. 28 автобусов. 200 человек пешеходной очереди».
КПВВ «Марьинка»:
- Виктория: «11:01. "Каргилл": из Донецка машины на спуске с моста, а автобусов 11 в очереди. Льготы машин 20»;
- Виктория: «11:22. На "Каргилле" стали в 5:40, проехали в 10:40»;
- Оксана: «11:31. в Донецк на Каргиле до 20 основной, около 8 льготы»;
- Валентин: «14:42. "Каргилл": основная 100 метров от спуска с моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Роман: «11:20. Очередь почти до поворота, 140-150 машин»;
- Игорь: «13:25. В Еленовке в 6 встал в льготную очередь, проехал в 11:30».
КПВВ «Гнутово»:
- Павел: «12:58. В Гнутово очереди практически нет в обе стороны на всех БП».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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