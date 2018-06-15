В Новотошковском планируется эвакуация детей, – Клименко. Новости

В Новотошковском (Попаснянский р-н, Луганская обл.) планируется эвакуация детей. Об этом сегодня, 15 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной ВГА Юрий Клименко.

По его словам, в Новотошковском было проведено оперативное совещание.

«Провел оперативное совещание в Новотошковском, которое снова оказалось под плотным обстрелом, а местные жители нуждаются в помощи. По его итогам продолжается ликвидация последствий, планируется эвакуация детей», – сообщил Клименко.

Также он рассказал о многочисленных попаданиях снарядов в жилой сектор этого населенного пункта – пострадали 2 многоэтажных жилых дома. «Обломками и взрывной волной повреждены 24 квартиры, в частности, повреждены окна, балконы, крыши. Также пострадал магазин и повреждены линии электроснабжения. Жители всю ночь провели в бомбоубежищах в связи с опасностью новых обстрелов. Устанавливаются объемы повреждений, потребность в необходимых для восстановления строительных материалах, вопрос оказания необходимой помощи жителям, дома которых пострадали», – сообщил замглавы Луганской ВГА.

Напомним, в Новотошковском ликвидируют последствия обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, который произошел вечером 14 июня.

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