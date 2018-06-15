ДТП с мотоциклом в «ДНР»: Один человек погиб, еще один травмирован (Фото). Новости

ДТП с мотоциклом в «ДНР»: Один человек погиб, еще один травмирован (Фото)

15.06.18 15:41dnews.dn.uaНовости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 15 июня сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Авария произошла в Пролетарском районе Донецка: на ул. Федосеева водитель мотоцикла «JAWA» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего мотоцикл опрокинулся. Водитель и пассажир от удара вылетели на проезжую часть. Один из мужчин от полученных травм скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 

В пресс-службе также заявили, что в мае-июне в Донецке зафиксировано 6 ДТП с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы. 

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