Российская агрессия в Украине: уместны ли параллели между Олимпиадой в 2014 и ЧМ 2018. Новости

В феврале 2014 года Кремль во время зимней Олимпиады в Сочи атаковал Украины и начал аннексию Крыма. Перед чемпионатом мира по футболу-2018, который 14 июня стартовал в РФ, Владимир Путин выступил с угрозами в адрес Украины. Чем ситуация 2018 принципиально отличается от 2014-го и что будет с кремлевским режимом, если во время чемпионата мира Путин решится на масштабную атаку против Украины или стран Европы, рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович, пишет « Апостроф ».

« Прошло четыре года, и теперь он (Путин – прим) не только понимает последствия, но и находится в совершенно другом мире по сравнению с тем, что было в январе 2014 года, перед Олимпиадой: это санкционный режим, статус страны-изгоя, сбитый "Боинг", обвинения в международном терроризме и военных преступлениях. Именно поэтому сравнивать чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Сочи – их кануны, проведения и завершения – с точки зрения действий или бездействия Путина просто некорректно и глупо. Потому что это уже другой мир», – пишет Рабинович.

« Любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и мне кажется, что он это понимает. В случае введения условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые жесткие санкции, с массовым включением физических лиц, перечисленных в докладе конгрессу США, в списки персональных санкций и массовым включением российской финансовой, банковской системы в режим санкций. Скорее всего, при таком сценарии будет объявлено частичное торговое эмбарго на экспорт российских энергоносителей. В общем, это все приведет к моментальному коллапсу как экономики, так и, скорее всего, режима. Путин это знает», – уточнил финансист.