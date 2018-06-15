Субсидии наличными начнут выдавать с января 2019 года, – Рева. Новости

Министерство социальной политики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По словам чиновника, уже со следующего года будет введена монетизация субсидий, то есть гражданам оказывать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме. «Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году. Если обнаружено пятьдесят тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью более 200 квадратных метров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тыс. гривен и другие стоящие вещи, то, наверное проверка нужна. Ведь монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии», – заявил министр.

Он также рассказал об основных элементах нового порядка предоставления субсидий, когда, кроме основной задачи помощи гражданам, также закладывают мотивационные механизмы сбережения собственных расходов. «Субсидия – это сооплаты, а это значит, что есть доля, которую платит человек, а есть доля, которую платит государство. Но государство сегодня платит деньги не людям, а напрямую перечисляет средства поставщикам услуг. Таким образом, возникает ситуация, при которой людям все равно, сколько они потребляют, главное, чтоб не выше нормы получилось. Но, когда человеку предоставят деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов будет прямо влиять на ту сумму помощи, которую человек сможет оставить себе», – пояснил Андрей Рева.

Вместе с тем, повышается и ответственность получателей субсидий, ведь после получения субсидии человек имеет возможность и обязанность полностью оплатить учлуги ЖКХ, таким образом ответственность за оплату переходит на уровень потребитель-поставщик услуги. «Это полностью меняет систему взаимоотношений между государством, получателями субсидий и поставщиками услуг. Поэтому процесс перехода на новую систему требует тщательной и серьезной подготовки, в том числе разъяснения прав и обязанностей людей», – резюмировал министр социальной политики.

Ранее сообщалось, что, как заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, верификация получателей субсидий будет идти в несколько этапов.

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