Если вы не уберете технику, начнем обстрел: В «ЛНР» не дают возможности обустроить КПВВ на Луганщине. Новости

Работы по улучшению инфраструктуры на КПВВ «Станица Луганская» должны были начаться еще в начале мая. Но до сих пор практически ничего не сделано, так как «ЛНР» не дает гарантий безопасности для работы бригад. Об этом сообщил рассказал заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, пишет « Радио Свобода ».

Планировалось, что на КПВВ построят медпункт, стационарный пункт обогрева, душевые кабины, туалеты – в том числе для людей с инвалидностью. К тому же, планировалось значительно увеличить количество мест для работы пограничников, чтобы уменьшить либо вовсе убрать очереди. Однако в «ЛНР» не дает гарантий безопасности для работы бригад. «Нам не дают разрешение на проведение работ. То есть, мы выезжаем на место работы, а с территории так называемой "ЛНР" от оккупационной власти поступает информация, что если мы не уберем технику, они начнут обстрел. И не дают нам согласие на проведение работ», – рассказал заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, в группировке «ЛНР» хотят, чтобы областная администрация в письменном виде на русском языке написала обращение к главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику с просьбой дать разрешение на работы. Однако областная администрация не ведет переговоров с группировкой. А все вопросы адресует в переговорную группу.