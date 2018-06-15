Пересчет пенсий: Добавят по 62 грн тем, кто получают 1373 грн. Новости

Пересчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов с 1 июля коснется 700 тыс. пенсионеров. Об этом сегодня, 15 июня, на брифинге сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, пишет « УНИАН » .

«С 1 июля изменится такой показатель, как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что влечет за собой пересчет пенсий», – напомнил он.

Чиновник отметил, что это промежуточный пересчет, поскольку 1 октября 2017 года минимальная пенсия установлена ​​на уровне 1452 грн, что выше прожиточного минимума в 1373 грн, даже после его увеличения на 62 грн. «Прожиточный минимум увеличивается на 62 грн и пересчету подлежат пенсии около 700 тыс. человек. Это те люди, которые не имели достаточного страхового стажа для назначения пенсии в минимальном размере на уровне 1452 грн по состоянию на октябрь прошлого года. То есть это незначительное количество людей, которым будет в связи с ростом прожиточного минимума увеличен размер пенсии. Эти люди получают 1373 грн, а будут получить 1435 грн», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 июля и 1 декабря 2018 года.

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