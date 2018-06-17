Средневековый бой: В Мариуполе сражались большие и маленькие рыцари (Фото). Новости

Вчера, 16 июня, в Мариуполе в рамках фестиваля «Вільний Маріуполь», который проходил в честь четвертой годовщины освобождения города от «ДНР», прошло выступление реконструкторов средневекового боя.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», восхищенные зрители смогли оценить технику рыцарского боя с применением оружия и спецприемов.

Многие гости праздника – большие и маленькие – также смогли почувствовать себя древними рыцарями, надев доспехи и выйдя на ристалище.

Напомним, 16 июня в рамках празднования годовщины освобождения Мариуполя от «ДНР» прошел военный парад, а также свое мастерство демонстрировали кузнецы, гончары и иные народные умельцы Донбасса.

Читайте также: