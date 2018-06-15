Коней на переправе не меняют: Почему Кремль оставил старых кураторов «ДНР» и «ЛНР». Новости

Созданная в конце 2014 года в России межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины продолжит свою работу и при новом кабинете. Об этом со ссылкой на источник в правительстве и еще три собеседника, близких к Кремлю, пишет российское издание РБК.

Комиссия продолжит работать в прежнем режиме, а ее куратором в Белом доме остается вице-премьер Дмитрий Козак (на фото), утверждают источники издания. «Все остается по-старому», – сказал один из них.

​Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая представил президенту кандидатов в новое правительство, после чего глава государства подписал указ о новом составе кабинета.​ В обновленном правительстве полномочия между вице-премьерами перераспределены – в частности, Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по патронату Крыма, Севастополя и других регионов отошли вице-премьеру Виталию Мутко.

В аппарате Мутко от комментариев по поводу работы межведомственной комиссии по гуманитарной помощи отказались. Козак вопросами территорий неподконтрольного украинской власти Донбасса в правительстве не занимается, сказал изданию его пресс-секретарь Илья Джус.

«Межведомственная комиссия собирается не слишком часто, реже, чем раз в полгода, и нужна ​скорее "для прикрытия"», – пояснил источник, близкий к одному из федеральных министерств. По его словам, глава комиссии Сергей Назаров и Козак регулярно проводят отдельные совещания, чтобы решить конкретные вопросы.

В прошлом сентябре источники издания сообщали про совещание под руководством Козака, на котором обсуждался возможный отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» («ДНР» и «ЛНР») в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. По итогам этого совещания соответствующее поручение было дано Минфину.

Оказание «гуманитарной поддержки в восстановлении систем жизнеобеспечения пострадавших территорий» было обозначено правительством как одна из основных функций созданной в конце 2014 года межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В комиссию, как ранее сообщало издание, вошли представители всех ведомств на уровне замминистра. Она занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами развития экономики «ДНР» и «ЛНР». Немецкое издание Bild называло структуру «теневым правительством» Донбасса и рассказывало, что структуру работу комиссии курирует ФСБ.

Главой комиссии является заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. В ведомстве ему подчиняется департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов, который также занимается работой с «ДНР» и «ЛНР». С 1998 по 2010 год Назаров занимал пост вице-губернатора Ростовской области, курировал промышленность и ТЭК региона, граничащего с Украиной.

Блок политических кураторов Донбасса в Кремле также не изменился. Свой пост сохранил помощник президента Владислав Сурков, который продолжит заниматься урегулированием кризиса в Донбассе, сообщил журналистам 14 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В мае источники издания, ​близкие к администрации президента, рассказывали, что Сурков готовится покинуть этот пост. В качестве причин собеседники называли тупик в стратегии на украинском направлении; конфликты с другими ведомствами, в частности с 5-й службой ФСБ, отвечающей за контрразведку на территориях «ДНР» и «ЛНР»); личное желание Суркова уйти. О том, что это возможно, говорил и близкий к чиновнику директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Не знаю, ​как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве», – пояснял он.

Два близких к Кремлю источникаиздания объяснили сохранение поста куратора Украины за Сурковым тем, что Владимир Путин пока решил не менять стратегию на донбасском направлении. Главными аргументами в пользу Суркова один источник назвал отсутствие подходящих фигур на замену, а также риски передела власти и обострения ситуации на Донбассе после возможной смены куратора. Заморозка ситуации на Донбассе по итогам минских соглашений выгодна Кремлю, отметил источник.