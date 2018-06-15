Вирус PETYA: В суд по делу о кибератаке вызван уроженец России из Никополя. Новости

В Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA) ". Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба суда.

Согласно обвинительному акту, указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в. Никополе.

Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года.

На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушание на другую дату.

По делу объявлен перерыв до 27 июня 2018, 12:30.

Напомним, 27 июня в мире начал массово распространяться вирус Petya (Петя). Жертвами киберпреступников в Украине стал ряд банков, крупных компаний, метро и международный аэропорт «Борисполь». По данным международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, вирус «Петя» атаковал более 80 компаний в Украине и России. Всего о кибератаке сообщали в более чем десяти странах мира.

28 июня, в Кабмине заявили, что кибератаки на компьютерные сети остановлены.

Источник: Судова влада України

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