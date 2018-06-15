В Зайцево ранена женщина, – «ДНР». Новости

В поселке Зайцево (часть поселка неподконтрольна украинскому правительству, – прим.) на севере Горловки (Донецкая обл.) в результате обстрела ранена мирная жительница. Об этом сегодня, 15 июня, заявил «мэр» Горловки Иван Приходько.

«Примерно в 18:00 в результате обстрела Зайцево из АГС получила ранение женщина 1939 года рождения», – сказал он.

Отмечается, что у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки и конечностей.

По предварительным данным, тяжесть состояния пострадавшей оценивается как средняя.