Кучма пообещал МККК содействие в решение вопроса ремонта моста в районе Станицы Луганской. Новости

Бесперебойное водоснабжение в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения стало предметом обсуждения экс-президента Украины Леонида Кучмы, который встретился с председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом. Об этом сегодня, 15 июня, на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

В разговоре обсуждался ряд гуманитарных вопросов, касающихся Донбасса. Основное внимание также было уделено вопросу аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской. Алан Эшлиман выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг этого объекта из-за недостаточного внимания к восстановлению мостового перехода с украинской стороны.

Участники беседы согласились в необходимости активизации работы для решения указанной проблемы. Леонид Кучма подчеркнул, что обратится в соответствующие инстанции украинской власти по этому вопросу.



Отдельно Леонид Кучма проинформировал собеседника о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО.