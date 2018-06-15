Стоимость проезда в автобусе в неподконтрольном Донецке может вырасти на 2 рубля, – соцсети. Новости

Повышение стоимости проезда в неподконтрольном украинской власти Донецке может произойти с 1 июля на 2 рубля. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Появившуюся в российских СМИ информацию о росте цен на проезд активно обсуждают жители:
- Илья: «А зарплату не хотите поднять? Она уже 4 года стоит на уровне 2008 года, епт?»;
- Владимир: «Замечательно, свершилось, надо подумать про повышение тарифов на ЖКХ. Простите за иронию»;
- Александр: «Будет и пенсия, как в РФ, только с 65 лет» ;
- «Кот»: «Охренели что ли??? А пенсии, а зарплаты какие???? Еда уже подоражала по тихому. Может, кто-то забыл, что Украина здесь закончилась в 2014 году? Че творим-то?»;
- Андрей: «За что боролись, на то и напоролись. Уроды»;
- Алекс: «На 2 рубля с 1 июля».
Ранее сообщалось, что Донецке, после недавнего скачка цен на топливо, подняли вопрос увеличения стоимости проезда на внутригородских маршрутах. На какую именно сумму, в верхушке «ДНР» пока не определились.
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