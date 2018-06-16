Ситуация в пунктах пропуска утром 16 июня. Новости

Сегодня утром, 16 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 июня линию разграничения через КПВВ пересекло 48,2 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 11005 человек и 1375 транспортных средств;
- «Марьинка» – 11 765 человек и 2205 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9500 человек и 1850 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4940 человек и 1100 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10940 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 0/0;
- «Марьинка» – 0/30;
- «Новотроицкое» – 10/30;
- «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Люба: «7:02. На Каргиле в сторону Донецка, общая машин 30, и такая же льгота, пока без движения».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «08:00. Еленовка до 3-го туалета, льготы 3 машины».
КПВВ «Гнутово»:
- Марина: «7:46. 10 машин на Октябре и 10 машин на Пищевике».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
Напомним, «ДНР» закрыла для проезда свой КПП у КПВВ «Майорск» на 16 и 17 июня.
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