Ситуация в пунктах пропуска утром 16 июня. Новости

Сегодня утром, 16 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 июня линию разграничения через КПВВ пересекло 48,2 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 11005 человек и 1375 транспортных средств;

«Марьинка» – 11 765 человек и 2205 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9500 человек и 1850 транспортных средств;

«Гнутово» – 4940 человек и 1100 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10940 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/0;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 10/30;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Люба: «7:02. На Каргиле в сторону Донецка, общая машин 30, и такая же льгота, пока без движения».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «08:00. Еленовка до 3-го туалета, льготы 3 машины».

КПВВ «Гнутово»:

Марина: «7:46. 10 машин на Октябре и 10 машин на Пищевике».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Напомним, «ДНР» закрыла для проезда свой КПП у КПВВ «Майорск» на 16 и 17 июня.

Читайте также: