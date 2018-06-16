Ситуация в пунктах пропуска днем 15 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: 11:15. Марьинка на Донецк пустая»;

Администратор: «12:28. Очередь от спуска около часа без продвижения. Каргил в Украину 80- 90»;

Администратор: «13:57. Каргил из Донецка очередь от съезда с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Максим: «12:18. Еленовку пролетели на ура, льгота пустая, очередь машин 30 сзади было, движется быстро. Это в сторону Украины».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:21. Из Луганска с автовокзала выехали в 6:25, прошли ЛРН в 7:15, сели в автобус на Северодонецк в 10:30».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Напомним, «ДНР» закрыла для проезда свой КПП у КПВВ «Майорск» на 16 и 17 июня.

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