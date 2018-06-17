Ситуация в пунктах пропуска днем 17 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «11:603. Обычная на средине спуска с моста, льготная не менее 30-35 машин. Перевозчики едут без очереди. Перед нулем украинским – на уровне второй поваленной опоры. Людей больше сотни, и прибывают.... В Донецк – пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: 14:01. Еленовка в сторону Мариуполя 35 машин и 3 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

Игорь: «13:32. В сторону Донецка 10-15 машин».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

При этом по данным на 12:00 Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ:

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 0 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования в одностороннем порядке прекратили пропускграждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут».

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