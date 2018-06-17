Коты, наковальня и *опа партии: В Мариуполе народные умельцы делились своим мастерством (Фото). Новости

Вчера, 16 июня, в столице Приазовья прошел фестиваль «Вільний Маріуполь», посвященный четвертой годовщине освобождения города от «ДНР».

На аллеях сквера возле площади Свободы разместились народные умельцы из Мариуполя и из других городов страны.

Юные кузнецы на глазах у гостей праздника ковали сувениры «Сердце Азова». Гончар проводил мастер-класс и изготавливал глиняную посуду. Мастерицы-умелицы учили мальчишек и девчонок делать куклы мотанки и другие сувениры.

Все желающие также могли полюбоваться на забавные и неординарные поделки из дерева и сфотографироваться с ними.

Напомним, 16 июня в рамках празднования годовщины освобождения Мариуполя от «ДНР» также прошел военный парад.

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