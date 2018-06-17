Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня. Новости

Сегодня утром, 17 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 июня через КПВВ последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 4 человека и 2 транспортные средства;

«Марьинка» – 10657 человек и 1800 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8064 человек и 1595 транспортных средств;

«Гнутово» – 3960 человек и 926 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9530 человек.

Сегодня, 17 июня, утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/0;

«Марьинка» – 0/15;

«Новотроицкое» – 20/30;

«Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:23. Марьинка на Донецк никого».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «7:52. Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать . Новотроицк в сторону Украины очередей нет».

О ситуации на других КПВВ на данный момнт не сообщается.

Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут».