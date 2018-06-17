Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня

ДН

17.06.18 09:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 17 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 июня через КПВВ последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 4 человека и 2 транспортные средства;
  • «Марьинка» – 10657 человек и 1800 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8064 человек и 1595 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3960 человек и 926 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9530 человек.

Сегодня, 17 июня, утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 0/0; 
  • «Марьинка» – 0/15; 
  • «Новотроицкое» – 20/30; 
  • «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «8:23. Марьинка на Донецк никого».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Администратор: «7:52. Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать . Новотроицк в сторону Украины очередей нет».

О ситуации на других КПВВ на данный момнт не сообщается.

Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут».

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