Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня. Новости

Сегодня утром, 17 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 июня через КПВВ последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 4 человека и 2 транспортные средства;
- «Марьинка» – 10657 человек и 1800 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8064 человек и 1595 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3960 человек и 926 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 9530 человек.
Сегодня, 17 июня, утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 0/0;
- «Марьинка» – 0/15;
- «Новотроицкое» – 20/30;
- «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:23. Марьинка на Донецк никого».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «7:52. Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать . Новотроицк в сторону Украины очередей нет».
О ситуации на других КПВВ на данный момнт не сообщается.
Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут».
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