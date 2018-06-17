В «ДНР» назвали дату открытия пункта пропуска под Майорском. Новости

С 18 июня КПП «Майорск» начнет работу в штатном режиме. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько.

По его словам, на пункте пропуска создан отдельный коридор (крытый для пешего пересечения, полностью оборудованный лавочками).

Сделаны три выделенные полосы под легковой, грузовой автотранспорт и автобусы. Все полосы оборудованы отдельными пунктами оформления документов. Обновлен пункт «МЧС» и медслужбы. Сделаны разворотные кольца для городского транспорта. Все зоны оборудованы туалетами. Максимально расширено дорожное полотно.

«Конечно будут шероховатости, но я думаю мы сгладим их в течение недели», – заявил он.

Напомним, вчера незаконные вооруженные формирования «ДНР» в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года.

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