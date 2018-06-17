Как будет выглядеть пункт пропуска у Майорска после реконструкции «ДНР» (Фото). Новости

Представители «ДНР» закончили реконструкцию «республиканского» КПП «Горловка» расположенного у поселка Майорск. Фото, как будет выглядеть пункт пропуска через линию разграничения со стороны «ДНР», опубликовали сегодня, 17 июня, в социальных сетях.

При этом один из пользователей в своем комментарии написал, что реконструкция и увеличение полос для транспорта проблемы не решит, пока на посту не будет установлено больше компьютеров. «Навесик подлиннее заранее уже сделали… Навесик точно на 2 дня стояния в пешей очереди. Вместо того, чтобы компов побольше поставить, как на украинской стороне», – написала Светлана.

С ней согласен Дмитрий: «Люди правильно говорят: лавочки они поставили, чтобы в очереди сидеть часами удобнее было. Вместо лавочек посадите 10 мартышек с компами, чтобы очереди не было, а то вид делают что о людях заботятся».

Однако пользователи высказывают и недовольство негативными комментариями. «Ну началось… Все не так, и все не то! Как же нытики достали! Не нравится – не ездите! Только не надо чухать, что по ту сторону бабушки и мамы, и семьи разлучили», – написала Юлия.

Напомним, 16 июня незаконные вооруженные формирования «ДНР» в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года. «Мэр» временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько доложил, что обновленный КПП «Горловка» начнет работу 18 июня и рассказал о нововведениях.

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