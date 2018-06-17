Особое доверие: История врача-переселенца из Донецка. Новости

Жители Донецкой области до вооруженного конфликта при серьезных заболеваниях обращались за помощью к специалистам из Донецка. Поэтому сегодня с утратой медицины высокого уровня областные врачи-переселенцы пользуются у пациентов особым доверием.

Так, вынужденный переселенец из Донецка Александр Колесник (на фото) за 4 года в Дружковке уже чувствует себя местным. «Обстоятельства так сложились, что нам очень трудно было жить в Донецке. В этом месте опасно было оставаться с детьми. Кроме того, на работе сложились такие обстоятельства, я работал в городе Ясиноватой и добираться туда уже было крайне сложно и опасно. Поэтому я принял решение переехать сюда», – рассказал заведующий женской консультацией Дружковки Александр Колесник.

О себе мужчина говорит мало, а о профессии – с удовольствием. Он консультирует, лечит, проводит хирургические вмешательства. Его номер мобильного телефона указан просто на дверях – что редкость. Поясняет просто – бывают разные экстренные случаи. И если женщина беременна – может понадобиться его неотложная помощь.

С 2015 года переселенец возглавляет местную женскую консультацию и стремиться усовершенствовать и расширять ее услуги. «Планируется открытие кабинета патологии шейки матки, в котором женщина будет получать медицинскую помощь по принципу одной двери. Т.е. в этом кабинете будет проводиться сразу же постановка диагноза и лечебные манипуляции», – сказал Колесник.

Шаги к воплощению целей уже делаются – за счет местного бюджета в отделении появился аппарат, с помощью которого диагностируют женские болезни. При участии местных активистов удалось привлечь деньги на оборудование для лечения этих болезней. «Есть малая операционная, в которой мы проводим хирургические манипуляции женщинам, не требующим круглосуточного наблюдения. Мы считаем это направление стратегическим, т.к. это экономически выгодно», – отметил Колесник.

В ближайшей перспективе, говорит Александр, организовать школу ответственного отцовства, а также открыть кабинет семьи и течения беременности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Антикризисный медиа-центр»

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