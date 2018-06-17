Отдых в Седово: Час на блокпосту, минимум пансионатов, дорогое питание (Фото). Новости

В Седово – на единственном морском курорте «ДНР» – много пансионатов не работают. Об этом в Тwitter написал пользователь в никнеймом Донецкий.

По его словам, приморский поселок он посетил 16 июня. «Выехали в 8 утра, вернулись в 21 вечера, час потеряли на блок посту. Много пансионатов не работает, скажем так. Цены в пансионатах (например, "Металлург") приятно НЕ обрадовали, на одного человека 1380 рублей в день (582,28 грн. по курсу местного банка на 17 июня), но 3-х разовое нормальное питание. Думаю, что такую стоимость накрутили за 3-х разовое питание, притом нормального качества, салаты и прочее… Все хорошо, одно плохо – цена. Много едет на один день», – написал он.

О высокой цене отдыха на курорте написал и пользователь Annet1902: «Та да...дороговато, друзья от МЧС пансионат, вроде бы 900 (379,274 грн. по курсу с человека, в июле поедут. Вернутся, узнаю впечатления, тем более мы отдыхали там лет 10 назад, будучи без детей и без семейных уз».

Также пользователи пишу о плохой дороге к поселку: «В том году там что-то сделали, а так...убитая та дорога, вся в ямах».

Кроме того, отмечается, что еще до событий 2014 года Седово был не самой комфортной зоной для отдыха.

«Там до войны печально было – море берег ело, пляжей нормальных минимум. Ну, и торговая монополька – договорились все три местных олигархыча, что пломбир по 20 – везде по 20. Зато сейчас красота – биндер нет, можно по- русски говорить. "Курорт"», – пишет Магеллан.

С ним солидарна и Элли: «В Седово до войны не очень ехали, акции были даже типа платишь за 4 дня, отдыхаешь – 5, и дешевле чем везде было».

При этом пользователи считают, что на не работающих базах отдыха расположились члены незаконных вооруженных формирований. «Там есть подсказка. "Многие пансионаты не работают, скажем так". Не работают как пансионаты, потому что используются в качестве мест дислокации НВФ. Отсюда и проистекают сложности с въездом на "морской курорт", – военную базу», – комментирует Злой кокер.

Напомним, в соцсетях раскритиковали планы «ДНР» по благоустройству Седово и рассказали о дороге в поселок. В соцсетях также рассказали, какие проблемы ждут отдыхающих в Седово

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