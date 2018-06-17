В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор» (Фото). Новости

Сегодня, 17 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке неизвестные сообщили «силовикам» о минировании супермаркета «Амстор сити». Об этом «Донецким новостям» сообщил местный житель, подтвердив происходящее фотографиями с места событий.
Он отметил, что на месте ЧП работали бригады «МЧС», «полиция» и служба пожарной охраны, которые прибыли на территорию «Амстор сити» после анонимного вызова с сообщением о возможном минировании. .
На текущий момент никаких комментариев от представителей служб по поводу сложившейся ситуации не поступало.
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