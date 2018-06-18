В «ДНР»: Экс-«народный губернатор» Губарев рассказал, куда он исчез. Новости

Экс-«народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев пока не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на «выборах главы ДНР», которые запланированы на осень этого года. Об этом он рассказал в интервью курируемой им же газете.

Как отмечается в интервью, последние годы Губарев редко появлялся в информпространстве «ДНР» и люди якобы интересуются, куда он исчез. «Я никуда не исчезал. Все это время, являясь простым гражданином ДНР… Я остаюсь в ДНР», – сказал он.

Он в очередной раз заявил, что ему, «как и многим в республике, очень не нравится сложившаяся политическая система». «По крайней мере, я себя в ней не нашел. Есть глава республики, ставший архитектором этой системы. Есть процессы, которые все видели, – в частности, выдавливание большинства причастных к событиям 2014 года. Меня эти процессы тоже коснулись в какой-то степени, но я человек не обидчивый, пускай», – намекнул Губарев на свой конфликт с «главой ДНР» Александром Захарченко.

На вопрос, зафиксировал ли он уже свое участие в «предвыборной кампании» по «выборам главы ДНР», Губарев ответил кратко: «Нет».

«Пойду ли я на выборы главы ДНР или в народный совет – сейчас этот вопрос не стоит. Он будет обсуждаться в кругу моих соратников, мы будем реально оценивать шансы. Если увидим, что такая возможность и такие шансы есть, если мои соратники меня поддержат, и мы найдем общественную поддержку – не исключаю, что мое участие будет вполне возможным», – дополнил он.

Напомним, что Губарев (наподобие «экс-командира» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александра Ходаковского) является «полузапрещенной» фигурой в «ДНР» – ему закрыт доступ ко всем «республиканским» медиа, запрет действует даже на упоминание его фамилии, его политическое движение не было допущено к «выборам» 2 ноября 2014 года. Единственными площадками для самопиара являются лишь курируемые им газета и небольшой телеканал. Несколько лет Губареву не разрешали посещать «ДНР», и в этот период он проживал в России. Согласно отдельным источникам, Губарев до сих пор находится в РФ, стараясь не афишировать это.

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