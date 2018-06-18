Барышни визжат, словно их режут: В «ДНР» рассказали о ночных клубах Донецка (Фото). Новости

В Донецке несмотря комендантский час с 23:00 до 5:00 продолжают работать ночные клубы, причем на их посетителей действие КЧ часто не распространяется.

В частности, «мэр» Горловки Иван Приходько возмущается работой клуба при ресторане отеля «Рамада». «Браво МВД ДНР! Комендантский час для всех, а не только для избранных! 2:00 ночи. "Рамада"… Может, конечно, я тупой и чего-то не понимаю, а почему нельзя закрыть это заведение? Товарищ ["мэр" Донецка] Алексей Кулемзин, вы ведь подписываете разрешение и график работы ресторана? Для всех – значит, для всех. А то прикрываются что все остаются ночевать там, так я скажу это все приз...ж. Никто там не ночует. Знаю одно, в Горловке уже бы было заколочено гвоздями», – прокомментировал в соцсети Приходько.

Ресторан гостиницы «Рамада» в ночное время, Донецк, июнь 2018 г.

«Контроль за кабаками – таки да, функция МВД. А вовсе не нерегулярных ополченцев, как это провозглашалось в первые годы. Так что вполне нормальная ситуация, на мой взгляд. "Рамада" – приличный отель. Такой нужен городу. Но, правда и то, что ночной ресторан – удовольствие для очень немногих. Без него легко обойтись (вряд ли "ночной" дает основную выручку "Рамады"; впрочем, собственнику знать лучше, конечно!) И таки – да! Закон должен быть один для всех. Это – безусловно!.. У нас ресторанный бизнес обогнал угольную промышленность в общей структуре экономики ДНР», – считает местный «политолог» Роман Манекин.

Дончанка Лигейа уточняет, что отели делают основную выручку именно за счет ночных заведений: «Я вам скажу из собственного опыта, работала в отеле "Централь", дневной ресторан еле сдавал 2 000 руб. (833 грн по местному курсу валют, – прим. ред.), когда ночной паб "Ричард" мог сделать кассу от 5000 до 15000 руб. за ночь (2083-6250 грн). Так это очень небольшое заведение. И цены в 2016-м были чуть лояльнее».

«В "Централе" на 8-м этаже МГБ живет, конечно, есть кому кассу пополнять», – дополняет дончанка Ирина.

Аналогичная ситуация в кафе «У Лукоморья» в Донецке. «В кафе "У Лукоморья" тоже не мешало бы навести порядок. Музыка орет так, что во дворе друг друга не слышно. В первом часу ночи музыка играет, и ошалевшие барышни визжат, орут, словно их режут», – пишет дончанка Ирина.

А вот Мария встала на защиту «Рамады» и иных аналогичных заведений. «С одной стороны, все вы правы... А с другой, нет! Гостиницы в городе сейчас стоят пустые, в "Рамаде" придумали брать деньги за вход, с учетом ночевки в номере... Пытаются как-то тянуть этот бизнес. Или давайте, у нас все обанкротятся и закроются?», – считает дончанка. «Ну, давайте, будем продавать наркотики, тоже прибыль», – парирует ей Приходько.

Иные жители также не скрывают своего возмущения «ночной жизнью» Донецка:

Юлия: «Нет слов... Народность зашкаливает ((»;

Юрий: «Народная говорите республика?!! Позорище!»;

Юрий К.: «Какая она народная? То захаровцы, то еще черт знает кто... Одни еле-еле сводят концы с концами, а для других война – мать родная. Не за то люди выходили. А по ТВ у нас все прекрасно. Взяли все самое худшее из политики СМИ РФ»;

Марина: «Ну, все же знают, кто крышует и отжимает сейчас рестораны)), зачем же перекрывать себе прекрасный ночной доход?? На бульваре [Пушкина] все кабаки под хозяином одного из министерств, все прекрасно понимают, о ком речь (речь идет о "министре доходов и сборов" Александру Тимофееве ("Ташкент"), – прим. ред.). Все не нажрется!».

Другие дончане считают, что чтобы не было подобных постов с возмущениями и ситуаций типа «Рамады», следует просто отменить комендантский час. Однако не все поддерживают данное мнение:

Валентина: «Как по мне, комендантский час можно бы и отменить! Я вообще уже забыла, что такое бары и рестораны! Имела в виду, что отмена комендантского часа все распределит по своим местам! Те, кто имеет возможность кутить, те кто имеет на это деньги – будут продолжать в том же дух. А вот простым смертным это не доступно. Может, я чего-то не понимаю? Объясните, для чего нужно это ограничение во времени?»;

Яна: «Вот и я не понимаю»;

Иван Приходько, «мэр» Горловки: «Если КЧ по каким то причинам не отменяют, значит, на то есть основания, о которых мы не знаем»;

Марина: «А я против отмены КЧ, у меня хоть под окном в детском саду за многие десятилетия перестали бухать и орать, теперь летом хоть спать можно. А до этого был кошмар – сначала бухают, потом черти чем занимаются, а утром дети на это место приходят гулять»;

Анастасия: «Нельзя отменять комчас, но его можно продлить хотя бы до 1 часу ночи. Или до 12 ночи. Иногда просто физически не успеваешь доехать домой. Тем более сейчас лето, хотя бы на этот период. А отменять нельзя, сколько отморозков повылазит неадекватных».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 2014 года не прекращали работать ночные клубы. «Власти» в свое время уверяли, что с наступлением комендантского часа посетители продолжают находиться в клубах до окончания КЧ и только начиная с 5 утра покидают заведение. Вечеринки на всю ночь устраивают рестораны при гостиницах «Шахтер Плаза», «Рамада» и «Парк Инн». Оплата – по цене за номера в сутки, 1200 руб. (почти 500 грн) – за место и вход. Иногда ночные дискотеки проводят клубы «Вирус», «Рассея» или «Beerstown»: вход – около 200 руб. (83 грн) с человека, причем с девушек плату часто не берут, забронировать столик дороже — около 1,5 тыс. руб. (625 грн).

«Есть заведения, которые практикуют возможность работать до 5 утра, но люди все равно рвутся домой ночью, потому что их арестовывают – и начинаются проблемы», – рассказал руководитель одной донецкой маркетинговой компании Егор Шупилов.

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