Смешной Донецк: «Ваяние» Захарченко, всё вокруг народное и ЧМ-2018 в «ДНР» (Фото). Новости

«Донецкие новости» предлагают очередную серию «Смешного Донецка»* – нестандартные ситуации, забавные факты, которые жители неподконтрольной украинской власти территорий Донбасса подмечали в первые две недели июня.
В «ДНР» с мая не могут побороть топливный кризис, поэтому в июне жители в своих мэмах и фото продолжают отражать как отсутствие бензина, так и повышение цен на него. Особо подчеркивают «двуязычие» местных «топливных» чеков в Донецке, в которых смешались украинский и русский языки:
Фото: соцсети
Тема № 2 первой половины июня – начало отпускного сезона. И тут же одни вспомнили о единственном в «ДНР» морском курорте на Азовском море – поселке Седово, а другие – что при уровне зарплат в «республике» даже на Азовье не съездишь:
В разделе «Разное» в этот раз:
- «ваяние» Захарченко;
- нестандартные машины на улицах Донецка;
- необычное мороженое;
- появлении нового слова – «узорочье»;
- восприятие дончанами комендантского часа;
- если первые годы в «ДНР» в тренде было все «Первое республиканское» (так начинались названия предприятий, типографий, супермаркетов и пр.), то сейчас все больше склоняются к «Народному» – помимо самой «республики», уже есть туалетная бумага и салфетки «Народные», алкогольные напитки, а теперь очередь дошла и до сети аптек в Донецке;
- в городах уже начали привыкать к появлению диких животных, в Донецке кроме лис все больше становится белок, что было абсолютно не свойственно промышленному городу в довоенный период;
- чтобы хоть как-то приобщиться к большому футболу, ввиду его отсутствия в «ДНР», для общественного транспорта Донецка выпустили талон в стиле ЧМ-2018 по футболу;
- др.
И завершает данный раздел – символичное фото о «дружбе» из Луганска.
*Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.
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