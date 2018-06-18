Гримчак рассказал об алгоритме введения миротворцев на Донбасс. Новости

Россия может согласиться на введение миротворческого контингента на Донбасс, иначе не исключено, что ее могут лишить права вето в Совбезе ООН. Об этом, рассказывая об алгоритме ввода миротворцев, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Алгоритм действий такой: Совет безопасности ООН принимает решение о том, что будет международная миссия ООН, военная миссия, принимает решение о полицейской миссии и о международной администрации. У нас расчеты о необходимом военном компоненте уже проведены группой Расмуссена. Расчеты полицейской миссии тоже группа Расмуссена сделала», – говорит он.

По его словам, несмотря на то, что у Украины есть свои расчеты о численности миротворческого контингента на Донбассе, все это должна просчитать экспертная группа, направленная генеральным секретарем ООН. «И назначается временная международная или переходная администрация. На сегодняшний день у нас есть согласие около 40 стран, которые готовы выделить военный и полицейский контингент, и ведутся переговоры о том, кто может возглавить эту миссию», – продолжил Гримчак.

Он отметил, что со стороны Украины необходимо будет принять на законодательном уровне документ, которым нахождение миротворческого контингента на Донбассе будет разрешено. «Любые иностранные военные могут находиться на нашей территории только после согласия на это Верховной Рады», – отметил замминистра МинВОТ.

Гримчак также убежден, что мировому сообществу удастся убедить Россию, чтобы она дала свое согласие на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также не исключил того, что РФ теоретически могут лишить права вето в Совбезе ООН. «В другом случае, продолжение политики, которую сейчас ведет Россия, обойдется ей намного дороже», – считает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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